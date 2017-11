(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - "Britain First è un gruppo che semina odio" e ritwittarne i video anti-islamici, come ha fatto il presidente Usa Donald Trump, è stata "la cosa sbagliata da fare". Così la premier britannica Theresa May, nella controreplica al leader della Casa Bianca durante un intervento pubblico ad Amman, in Giordania, ripreso dai media del Regno.