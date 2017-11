(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Secondo me quello e' un atto di intimidazione e per me l'intimidazione e' inaccettabile. Trovo abbastanza ridicolo l'appello di Renzi, perche' la violenza non e' oggettivamente quello che ieri si e' visto a Como: e' un atto di intimidazione ma non e' un atto di violenza. La violenza noi l'abbiamo invece vista un sacco di volte dai compagni dei centri sociali, quelli che distruggono intere citta' e bruciano le macchine degli italiani, e nessuno ha mai fatto gli appelli per la condanna delle violenze dei centri sociali". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi, all'Aria che Tira su La7