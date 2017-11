(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Il problema dell'Italia è Renzi, non e' il fascismo che non puo' tornare, ne' le fake news che non esistono. Da una settimana assistiamo a dibattiti surreali. Ovvio che non si entra in casa d'altri non invitati e non e' quello il modo di risolvere i problemi. Bene invece fanno i nostri sindaci che con azioni concrete combattono l'invasione di immigrati". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, raggiunto telefonicamente dai cronisti, commentando l'irruzione degli Skinheads nel centro di assistenza ai migranti a Como.