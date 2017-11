Torino: ascensore è guasto, Commissione disabili cambia sede

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - La Commissione comunale è dedicata all'accessibilità, ma nella sala del Comune di Torino che deve ospitarla i disabili non possono entrare. "Una pessima figura", secondo il consigliere comunale dei Moderati Silvio Magliano, che accusa l'amministrazione comunale dell'"ennesimo caso di colpevole indifferenza e superficialità". La Commissione era convocata in Sala Orologio, "da una settimana non accessibile a causa del guasto all'ascensore principale di Palazzo Civico - ricorda Magliano -. Risultato il vicepresidente della Consulta per le Persone in Difficoltà, Gabriele Piovano, resta bloccato al pian terreno, mentre il presidente della CPD, Giuseppe Antonucci, è aiutato a forza di braccia per superare alcuni scalini". Arrivano le scuse del presidente di Commissione, Andrea Russi, e la riunione viene trasferita in Sala Carpanini, al pian terreno di Palazzo Civico, "dove peraltro l'ingresso con scivolo risulta parzialmente ingombrato da un paio di veicoli". (ANSA).