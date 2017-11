(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge "Whistleblowing" e contemporaneamente ha scritto al premier Gentiloni spiegando che "la legge non mette in discussione il segreto delle indagini di cui all'articolo 329 del Codice di procedura penale, poiché, in caso contrario, verrebbero compromessi l'integrità e il corretto esercizio dell'azione penale e vulnerati di conseguenza i principi costituzionali che regolano l'attività degli organi giudiziari".