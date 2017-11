Perù: stop a nuovi bus che portano a Machu Picchu

(ANSA) - LIMA, 30 NOV - Il collegamento fra il villaggio di Machu Picchu, noto anche come Aguas Calientes, e l'area archeologica dell'antica città inca, uno dei posti più visitati dai turisti in Perù, è di nuovo al centro di polemiche, dopo che le autorità locali hanno proibito ieri l'accesso e il transito di nuovi bus sul percorso. La decisione è un nuovo capitolo della battaglia giudiziaria iniziata il 19 ottobre, quando un magistrato ha ordinato che l'azienda Consettur ritiri 12 bus dei 24 con i quali trasporta i turisti da Aguas Calientes al sito archelogico -un servizio che offre in esclusiva dal 1995- per permettere la loro sostituzione da altrettante unità del Consorcio Machu Picchu Pueblo. Ieri, però, l'applicazione della decisione giudiziaria è stata sospesa dal Servizio Nazionale per le Aree Naturali Protette (Sernanp), dopo una riunione con le autorità locali e i rappresentanti delle due aziende di trasporto. (ANSA)