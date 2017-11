Deve essere restituita ai genitori biologici una coppia del Monferrato, la figlia nata nel 2010 che era stata tolta loro perché erano stati considerati anziani e inadatti. Gabriella Carsano, oggi 57enne, e il marito Luigi Deambrosis, 69 anni, erano stati accusati ingiustamente di averla abbandonata in macchina per quattro minuti. Lo ha chiesto il Pg della Cassazione Francesca Ceriani, sostenendo che il fatto che la bimba «sia stata adottata non può ottenere tutela perché si tratta di una situazione la cui genesi non è legale».