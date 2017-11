Francia: Parigi oltre la soglia dei 9mila euro al m2

(ANSA) - PARIGI, 30 NOV - "Parigi sempre più cara". Dopo un 2017 segnato da livelli inediti di vendite in tutta la Francia, il costo delle case nella Ville Lumière sta per superare un nuovo record. Secondo le previsioni dei notai, pubblicate dal Figaro online, dovrebbe arrivare a una media di 9.190 euro a metro quadro a gennaio contro gli 8.940 euro di settembre per gli stabili tradizionali. Quanto agli affitti, è saltata appena pochi giorni fa, per decisione del tribunale amministrativo, la griglia tariffaria introdotta nel 2015 con l'obiettivo di calmierare i prezzi pazzi della capitale. I giudici amministrativi spiegano che per essere conforme alla legge, la griglia tariffaria avrebbe dovuto riguardare non solo Parigi ma l'insieme dei 412 comuni della regione Ile-de-France. Nella griglia tariffaria si passava da un minimo di 27,1 euro al metro quadrato per alcuni quartieri lontani dal centro ad un massimo di 37,6 euro per le zone più chic. Sull'affitto di riferimento poteva comunque essere applicata una maggiorazione del 20%.