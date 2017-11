Firme false per lista Lega Nord, 6 condanne a 8 mesi

(ANSA) - RAVENNA, 30 NOV - Otto mesi. A tanto sono stati condannati dal tribunale di Ravenna sei esponenti politici ravennati di centrodestra, tra ex consiglieri e segretari di partito, per aver raccolto 210 firme, ritenute false, per una lista della Lega Nord che correva alle Regionali del 2010. Gli imputati ritenuti responsabili della violazione delle norme elettorali sono Mauro Monti, all'epoca segretario del Carroccio di Faenza, poi Stefano Gaudenzi, Rudi Capucci, Angelo Cellini, Oriano Casadio e Anna Rosa Tarroni. Il giudice Janos Barlotti ha invece assolto Luigi Nori, Stefano Fantinelli e Gianluigi Forte, difeso quest'ultimo dall'avvocato Lisa Venturi. L'accusa aveva chiesto condanne a pene più pesanti, tra i due anni e i due anni e mezzo. (ANSA).