(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Per Campo Progressista la legge sul biotestamento è "una legge di civiltà, punto scriminante"' che va "assolutamente" approvata. Lo ha detto Giuliano Pisapia secondo il quale "analogo discorso" va fatto per lo ius soli su cui "ci sono maggiori difficoltà". Tuttavia, ha aggiunto, "bisognerebbe fare il possibile e anche l'impossibile perché questa legge che renderebbe l'Italia più democratica fosse approvata in questa legislatura".