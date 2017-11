Papa: grazie a Bangladesh per aiuto profughi Rakhine

(ANSA) - DACCA, 30 NOV - Il Papa ha ricordato la generosità del Bangladesh "nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo Stato di Rakhine, (i rohingya, ndr)", che "è stato fatto con non poco sacrificio" "ed è stato fatto sotto gli occhi del mondo intero". "È necessario che la comunità internazionale attui misure efficaci nei confronti di questa grave crisi" sia per soluzioni politiche che per assistenza materiale. Lo ha detto Francesco nel suo primo discorso in Bangladesh, nel palazzo presidenziale Bangabhapan. "Nei mesi scorsi, - ha detto affrontando una delle questioni più serie a livello umanitario e spinose a livello diplomatico - lo spirito di generosità e di solidarietà che caratterizza la società del Bangladesh si è manifestato molto chiaramente nel suo slancio umanitario a favore dei rifugiati affluiti in massa dallo Stato di Rakhine, provvedendoli di un riparo temporaneo e delle necessità primarie per la vita. Questo è stato fatto con non poco sacrificio".