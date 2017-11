Germania: cresce propensione governo di minoranza in Cdu-Csu

(ANSA) - BERLINO, 30 NOV - Cresce la propensione verso un governo di minoranza in Germania all'interno dell'Unione Cdu-Csu. E' quanto emerso oggi dalla riunione dell'organo del partito che si occupa di economia, secondo quanto riporta la Faz online. Nel documento finale si legge che "dopotutto una Grosse Koalition potrà venire alla luce, a quanto sentiamo dai socialdemocratici, solo al prezzo di ulteriori ed economicamente insostenibili promesse di prestazioni nelle politiche sociali". Ieri, il presidente della Bdi, l'equivalente della confindustria tedesca, Dieter Kempf, aveva per primo annunciato, che personalmente non avrebbe desiderato una "Grosse Koalition ad ogni costo", ma in quel caso "sarebbe stato preferibile un governo di minoranza". "Il governo di minoranza non è un governo di minor valore" si ribadisce nel documento finale dell'organo economico dell' Unione, "sarebbe in carica con tutti i diritti e doveri".