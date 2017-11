(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Una "inchiesta interna" è stata aperta in Vaticano sul conto di Giulio Mattietti, l'ormai ex direttore generale aggiunto dello Ior, allontanato dall'incarico e scortato lunedì scorso fuori dalle Mura Leonine. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. Le modalità drastiche e improvvise dell'allontanamento di Mattietti sarebbero legate all'esigenza che non portasse via documenti. E proprio sulle carte e sugli strumenti informatici in suo possesso si incentreranno le prime verifiche interne. Il suo ufficio allo Ior è stato chiuso, pur senza l'apposizione di sigilli.