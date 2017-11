(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - Sono tra i 400 e i 700mila i migranti che vivono nei campi in Libia, spesso in condizioni "disumane". Così il presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat al termine del vertice Ue-Africa. Secondo Mahamat 3,800 migranti che si trovano in un campo a Tripoli devono essere evacuati al più presto. "Ma questo è solo un campo", ha affermato. "Il governo libico ci ha detto che ce ne sono 42 ed alcuni anche con un maggior numero di presenze".