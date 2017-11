Skinheads a Como, cresce la polemica

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - E' polemica sempre più esplicita tra le forze politiche per l'episodio avvenuto a Como, dove un gruppo di skinheads ha fatto irruzione nella sede di "Como senza frontiere", associazione che si occupa di assistenza ai migranti. Per la presidente della Camera, Laura Boldrini, serve "una mobilitazione civile, non possiamo permettere a questi gruppi di sporcare la Costituzione". Per Matteo Renzi, "su questi temi non devono esserci divisioni, ma la condanna è stata troppo timida". Per Giorgia Meloni, invece, quanto avvenuto a Como è stato "un atto di intimidazione, dunque inaccettabile, ma è ridicolo l'appello di Renzi. Si è trattato di un atto di intimidazione, non di un atto di violenza". Analoghe le dichiarazioni di Matteo Salvini: "Il problema dell'Italia è Renzi, non il fascismo che non può tornare. Ovvio che non si entra in casa d'altri non invitati e non è quello il modo di risolvere i problemi. Bene invece fanno i nostri sindaci che con azioni concrete combattono l'invasione di immigrati".