(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Una seconda persona è stata arrestata per l'aggressione al giornalista Rai Daniele Piervincenzi avvenuta il 7 novembre scorso a Ostia. Si tratta di una persona che si trovava assieme ad Roberto Spada, già in carcere per avere dato una testata al reporter, al momento dell'aggressione.