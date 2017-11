Torino: da domani prenotazioni aperte per reddito inclusione

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Da domani a Torino, grazie a un apposito software, sarà possibile prenotare un appuntamento, rivolgendosi ad uno dei Caf convenzionati con la Città, per la domanda di reddito d'inclusione. Gli uffici dell'assessorato comunale alle Politiche sociali hanno infatti individuato un programma informatico che consentirà ai Caf di raccogliere i dati, compilare e ricevere le richieste. Data e ordine di presentazione delle domande non determinano la priorità nell'assegnazione del sostegno. "Ringrazio i Centri di Assistenza Fiscale - sottolinea l'assessora al Welfare Sonia Schellino - per l'attenzione e la disponibilità a collaborare nel trovare, in mancanza di uno strumento omogeneo su scala nazionale, una soluzione in sede locale a un problema che avrebbe potuto creare qualche disguido e soprattutto apprensione nelle persone che possono fare richiesta e beneficiare delle misure di sostegno e di inclusione previste dal Rei". (ANSA).