Uccisa in parco Milano: si cerca Dna, su borsa no impronte

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Non sono stati rintracciati né dna né impronte dell'aggressore sulla borsa di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa il 23 novembre scorso al parco Villa Litta di Affori, quartiere periferico di Milano. Si stanno cercando ancora però tracce del profilo genetico e anche impronte su altri reperti raccolti. La donna indossava i guanti e quindi non è rimasta traccia del profilo genetico dell'aggressore sotto le sue unghie. Il lavoro della polizia scientifica va avanti per arrivare ad isolare dna sui vestiti, anche se al momento pare molto difficile. Gli investigatori, poi, stanno ancora cercando la catenina che Negri portava al collo e che l'uomo, che ha anche svuotato la borsa che non conteneva alcun bene di valore, le ha sottratto. Un eventuale profilo genetico potrebbe servire per la comparazione con il Dna dell'aggressore di una 21enne peruviana violentata il 13 novembre a Niguarda. Nella stessa zona nei giorni scorsi una 30enne camminava con sua figlia neonata nel passeggino quando è stata aggredita.