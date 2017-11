Terremoto: Regione Lazio, consegnate 671 Sae

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La Regione Lazio ha consegnato oggi al Comune di Amatrice ulteriori 54 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) portando così il numero degli alloggi finora assegnati a 483. Nel comune di Amatrice restano dunque da consegnare 50 Soluzioni Abitative di Emergenza per le popolazioni sfollate dal sisma. Per quanto riguarda il comune di Accumoli, ne sono state già consegnate 188 e ne restano 11. In tutti e due i centri colpiti dal terremoto la Regione Lazio ha consegnato complessivamente 671 Soluzioni Abitative di Emergenza". Lo comunica in una nota la Regione Lazio.