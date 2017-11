Terremoto:sindaco Cittareale,noi parte lesa inchiesta Cas

(ANSA) - RIETI, 30 NOV - "Il Comune di Cittareale nella vicenda che vede indagati alcuni cittadini che hanno richiesto il Contributo autonoma sistemazione senza possederne i requisiti, è parte lesa. Da una parte, secondo le norme vigenti, l'amministrazione deve necessariamente accettare le autocertificazioni, mentre dall'altra parte, fin dall'inizio abbiamo effettuato tutti gli approfondimenti del caso collaborando con le forze dell'ordine impegnate nelle indagini, tenendo conto che il nostro Comune non dispone di polizia municipale". È quanto afferma in una nota Francesco Nelli, sindaco di Cittareale in merito all'inchiesta della Procura di Rieti sull’assegnazione del Cas. "Oggi - prosegue il sindaco del comune reatino colpito dal sisma - che la vicenda è diventata di dominio pubblico, auspico che le indagini terminino nel più breve tempo possibile. Esprimo solidarietà e pieno sostegno al sistema della giustizia italiana: non siamo intervenuti prima proprio per agevolare al meglio il lavoro e le indagini".