(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il 18 novembre scorso è nato il "Comitato elettorale del M5S per le elezioni politiche". L'atto costitutivo, di cui l'ANSA è entrata in possesso, è stato firmato a Milano, il giorno dopo il vertice M5S alla Casaleggio Associati. Si tratta, si sottolinea dal M5S, di un comitato creato ad hoc per la campagna elettorale e composto da persone "di fiducia" del candidato premier Luigi Di Maio. Tra i primi componenti figurano Pietro Dettori, Vincenzo Spadafora e Dario De Falco.