(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Rex Tillerson "continua a guidare il Dipartimento di Stato. Al momento non ci sono annunci". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. Stamattina il New York Times citando fonti dell'amministrazione Usa aveva riferito l'intenzione del presidente Donald Trump di sostituire il segretario di stato Rex Tillerson con l'attuale capo della Cia Mike Pompeo.