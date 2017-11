Abusi in scuola elementare, indagata terza maestra

(ANSA) - PIACENZA, 30 NOV - Una insegnante piacentina è stata denunciata per abuso di mezzi di correzione a Piacenza, nell'ambito dell'indagine che un paio di settimane fa aveva portato all'arresto per maltrattamenti sui bambini di altre due insegnanti della scuola elementare Vittorino da Feltre, rimesse in libertà dopo l'interrogatorio. In queste settimane le indagini della Polizia municipale sono proseguite, individuando altri due episodi sospetti nei confronti di un bambino, avvenuti in classe durante le lezioni, sui quali sta indagando la Procura della Repubblica di Piacenza, e che sarebbero stati commessi dall'insegnante che ora è stata iscritta nel registro degli indagati. (ANSA).