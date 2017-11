Grigliata al cimitero di Melilli, la foto fa il giro del web

(ANSA) - SIRACUSA, 30 NOV - Una grigliata al cimitero di Città Giardino, frazione di Melilli, centro della zona industriale in provincia di Siracusa. La fotografia sta facendo il giro del web. Non è chiaro quando sia stata scattata. Le persone che hanno approfittato della giornata per sistemarsi comode in un tavolo mentre uno dei commensali è addetto al barbecue davanti i loculi sembra possono essere dipendenti dell'azienda che gestisce il cimitero. Il camposanto, seppur in convenzione con il comune di Melilli, è privato. "Sono indignato e mortificato per quanto accaduto - ha detto all'Ansa il sindaco Giuseppe Carta -: abbiamo già attivato gli uffici competenti per chiedere alla proprietà del cimitero di relazionare e soprattutto di prendere provvedimenti per tale gesto. Stiamo valutando l'opportunità delle vie legali per salvaguardare l'immagine del comune. Sono dispiaciuto per i parenti e amici dei defunti che riposano in quella fetta di cimitero".(ANSA).