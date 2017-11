Ancora malfunzionamenti per Whatsapp: intorno alle 20,00 sono comparsi i primi messaggi su Twitter con gli hashtag «#Whatsapp» e «#Whatsappdown», subito diventati trend, di utenti che segnalavano l’impossibilità di mandare messaggi. Disservizi sono stati segnalati in Italia e a macchia di leopardo in altri Paesi del mondo, ma il sistema, almeno stando alle segnalazioni di utenti italiani, starebbe riprendendo a funzionare. Per la messaggeria usata da 1,3 miliardi di persone si tratta dell’ennesimo blackout in pochi giorni. Facebook, che possiede il servizio, non ha commentato il disservizio.