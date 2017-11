Stalking, non basterà risarcimento economico: il reato non si estingue con una multa

Il reato di stalking non sarà più estinguibile con una pena pecunaria. Lo prevede l’articolo 2 della norma che ha convertito in legge il decreto fiscale dopo aver ricevuto la fiducia e il via libera finale di Montecitorio.

Il testo, basato su un emendamento del governo, prevede che non bastino più le «condotte riparatorie», ovvero un risarcimento in denaro, per estinguere il reato di stalking: «All’articolo 162-ter del codice penale - recita l’articolo 2 della legge approvata oggi - è aggiunto, infine, il seguente comma: 'Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis'».

Il problema risarcimenti per lo stalking era stato sollevato da più parti nei mesi scorsi, in particolare dai sindacati, ed era stato al centro delle polemiche dopo la decisione di una donna piemontese di non accettare il risarcimento di 1.500 euro dal suo stalker, considerata «cifra congrua» dal giudice che aveva emesso la condanna. Le modifiche all’art. 162-ter riguardavano solo le forme lievi di stalking ed erano state introdotte con la riforma penale promossa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Si tratta di modifiche che riguardano le misure di giustizia riparativa, che consentono cioè l'estinzione di reati lievi attraverso risarcimenti. Tra questi reati, anche le forme meno gravi di stalking.

Una disposizione che però si attirò da subito critiche. Tra i primi a lanciare l’allarme, i sindacati, con Cgil, Cisl e Uil preoccupati che per molti stalker si potesse aprisse la possibilità di estinguere il reato pagando. Tutto questo, assieme alla polemica nata poi attorno al caso della donna che ha rifiutato il risarcimento e a dissensi espressi anche in sede politica, ha indotto lo stesso ministero della Giustizia, lo scorso ottobre, a un approfondimento tecnico e poi a depositare un parere favorevole a un emendamento per cancellare il risarcimento per lo stalking, presentato dalla senatrice Pd Puglisi nell’ambito dei lavori parlamentari sulla proposta di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici. La misura ha poi trovato un 'veicolò ben più rapido e certo nel decreto fiscale.

Boldrini: il Parlamento ha corretto un errore

«Bene Montecitorio su stalking, non si estinguerà più con indennizzo. Il Parlamento ha corretto un errore e restituito certezza alle vittime": così la presidente della Camera, Laura Boldrini, in un tweet ha commentato l'eliminazione, nel decreto fiscale approvato oggi, della possibilità di estinguere il reato con una pena pecuniaria.