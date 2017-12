Tassi da usura su prestito, imprenditore arrestato a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 1 DIC - Aveva stritolato nella morsa dell'usura un artigiano di Olbia del settore dell'elettronica, che per un debito di 27 mila euro ne avrebbe dovuto restituire 200 mila. La Guardia di Finanza della città gallurese ha arrestato in flagranza di reato Francesco Angelo Curreli, un imprenditore di 44 anni, operante nel settore dell'elettronica, per il reato di usura ed esercizio abusivo di attività finanziaria. L'indagine, coordinata dal procuratore Tempio Pausania, Gianluigi Dettori, era iniziata in estate con l'ausilio delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Nella fase preliminare era emerso un quadro indiziario in base al quale l'indagato avrebbe fatto leva sullo stato di necessità dell'artigiano ottenendo, a fronte di un prestito di 27 mila euro avvenuto nel 2008, garanzie in assegni, cambiali e l'esecuzione di prestazioni lavorative "da scontare" dal prestito, per una somma tre volte superiore a quella iniziale. I successivi riscontri hanno permesso di appurare che, dal 2008, la vittima aveva restituito oltre 90 mila euro al netto di prestazioni lavorative effettuate e quantificate in quasi diecimila euro. Inoltre, per estinguere definitivamente il debito, l'artigiano avrebbe dovuto restituire ulteriori 100 mila euro, per un importo totale superiore a 200 mila euro. L'attività illecita è stata interrotta dall'intervento delle Fiamme Gialle di Olbia che, dopo aver assistito alla consegna di denaro da parte della vittima, hanno fatto irruzione nello studio di Curreli. Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato mille euro, presunto provento dell'attività usuraria e alcuni fogli scritti che quantificano il "debito residuo".(ANSA).