Banche: Renzi, fatti dimostrano giusta battaglia Pd

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "La Commissione d'inchiesta sta dimostrando che la battaglia del Pd era giusta, era basata su dati di fatto, il problema non era il Pd, non c'era alcun pasticcio". Lo ha detto il leader del Pd, Matteo Renzi, intervenendo a 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Su Bankitalia nessuna polemica, siamo stanchi di prendere fango. Con una battuta direi che non vorrei che Vegas andasse alla Figc".