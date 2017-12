Pirati strada: trovato investitore del bimbo piacentino

(ANSA) - PIACENZA, 1 DIC - E' stato individuato dalla polizia municipale l'automobilista pirata che nel pomeriggio di ieri, in provincia di Piacenza, ha investito un bambino di 10 anni mandandolo all'ospedale. Si tratta di un 60enne di Calendasco, il paese alle porte di Piacenza dove intorno alle 17.30 è avvenuto l'incidente. Il bambino stava tornando a casa dopo la scuola con lo zaino in spalla. Mentre camminava lungo il ciglio della strada, un'auto di passaggio lo aveva urtato violentemente con uno specchietto e scaraventato in un fossato. Poi era fuggita. La polizia municipale ha trovato un frammento dello specchietto grazie al quale, incrociando i dati parziali del numero di targa presi da un testimone, è stato possibile raggiungere l'intestatario nella sua abitazione. Quando gli agenti si sono presentati a casa sua era visibilmente ubriaco. Ora sarà denunciato per omissione di soccorso e fuga. Il bambino, trasportato all'ospedale di Piacenza e ricoverato con una frattura scomposta della gamba, è fuori pericolo. (ANSA).