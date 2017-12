Boldrini, disdicevole usare malattia per insultare

(ANSA) - OSIMO (ANCONA), 1 DIC - "Spesso i disabili sono oggetto di dichiarazioni di odio o di insulti, frasi di scherno in maniera diretta o indiretta. In pratica spesso si usa la malattia per offendere o insultare. Io lo trovo disdicevole. E lo fanno anche i politici". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini, che oggi ha partecipato all'inaugurazione del primo lotto del Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro a Osimo, che assiste persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.