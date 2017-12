Di Maio, dati Censis devastanti,politica mancette ha fallito

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Secondo il Rapporto Censis in Italia ci sono 1.6 milioni di famiglie in povertà assoluta. Devastante. La dimostrazione evidente che le politiche dei bonus e delle mancette per le famiglie è fallimentare. Agiamo subito con misure strutturali come in Francia". Così il candidato premier del M5s Luigi Di Maio che affida poi ad un post sul blog di Grillo l'allarme sul calo demografico. "Il tema delle famiglie è centrale per il futuro dell'Italia e non può essere sottovalutato" dice.