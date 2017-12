Skinheads: Salvini, Maroni faccia il suo mestiere

(ANSA) - CASERTA, 1 DIC - "Maroni fa bene il presidente della Regione, ma ognuno deve fare il suo mestiere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Castel Volturno (Caserta) rispondendo alla domanda di un cronista sulle dichiarazioni rilasciate a La Repubblica da Roberto Maroni, che ha condannato fermamente l'episodio di Como dicendo che "la Lega non è né di destra, né di sinistra". Per Salvini il problema vero è l'immigrazione incontrollata. "Il 10 dicembre a Roma abbiamo organizzato una manifestazione nazionale su legalità, sicurezza, protezione per i confini e interesse per gli italiani. Solo l'Italia sta subendo un'immigrazione simile, senza reagire, anzi incentivandola" conclude Salvini.