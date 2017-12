Lavoro: Renzi, reintrodurre articolo 18? Mai

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Se dipenderà da me non lo reintrodurrei mai, l'articolo 18 è un totem ideologico, non è una garanzia per i lavoratori. Io vorrei ragionare con i sindacati di questioni vere". Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento con la trasmissione l'aria che tira de La7.