Mdp, Renzi non rimetterà art.18 ma non farà premier

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Renzi non rimetterà mai l'art18 se tornerà al governo. E lo rivendica con orgoglio. Stia sereno: a Palazzo Chigi non rientra. Ci andremo noi e lo reintrodurremo. Perché chi è di sinistra i diritti li dà, non li toglie": lo scrive su Twitter il deputato di Mdp Arturo Scotto.