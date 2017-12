Lavoro: contratto da meno di 60 euro al mese

(ANSA) - ASTI, 1 DIC - Un contratto a tempo determinato, da un'ora e 95 minuti a settimana (8,44 al mese) a meno di 60 euro per poter lavorare nei servizi di una grande azienda dell'Astigiano. E' "la cifra del lavoro disperato" accettata da un lavoratore, oltre sei mesi fa, "nella speranza di un riconoscimento dei propri sacrifici". Lo fa sapere, in una nota, la segretaria generale di Nidil Cgil Asti, Giorgia Perrone che rappresenta la categoria dei lavoratori precari e atipici. "Siamo in presenza di condizioni di lavoro disumane - spiega - in cui la persona è chiamata a esercitare pratiche di vita estreme per arrivare alla fine del contratto di lavoro. Chi si affaccia ora nel mondo del lavoro - aggiunge - così come chi si ritrova improvvisamente sul mercato dopo 20-30 anni di servizio, può trovarsi oggi a valutare queste offerte indecenti". "Si deve tornare a valorizzare il lavoro umano, invece di mortificarlo e comprimerlo in pillole di disperazione", conclude la sindacalista.(ANSA).