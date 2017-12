Donna picchiata, condannati due agenti della municipale

(ANSA) - MODENA, 1 DIC - Due agenti della polizia municipale di Modena sono stati condannati, in primo grado, per il pestaggio di una automobilista carpigiana cinquantenne, fatto accaduto in una notte nel luglio del 2013 in una tangenziale della città emiliana. Due anni e sei mesi a Paolo Passamonte (oggi in pensione), giudicato colpevole di lesioni aggravate e falso (per aver poi modificato il rapporto di servizio). Un anno e quattro mesi, invece, per Patrizio Torelli, condannato solo per il falso. La sentenza è stata letta in aula dal giudice Domenico Truppa, stabilita anche una provvisionale da 15mila euro per la vittima, che i due imputati dovranno sostenere insieme. "Esprimo la massima soddisfazione per il risultato ottenuto con la sentenza di oggi grazie al lavoro del pubblico ministero Claudia Ferretti e all'apporto della squadra mobile, delegata per le indagini". Così il procuratore capo di Modena, Lucia Musti, commenta la sentenza. (ANSA).