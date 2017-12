(ANSA) - MADRID, 1 DIC - Il giudice del Tribunale supremo spagnolo, Pablo Llarena, deciderà lunedì se procedere o meno alla scarcerazione del vicepresidente catalano destituito Oriol Junqueras e degli altri sette ex ministri detenuti, come pure dei due dirigenti indipendentisti Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, che ha interrogato oggi. Lo hanno riferito fonti del tribunale. I 10 leader catalani, considerati da molti in Catalogna "detenuti politici" dello stato spagnolo, dovrebbero quindi rimanere in carcere almeno fino a lunedì.