(ANSA) - ROMA, 01 DIC -Non presenterebbe segni evidenti di violenza il cadavere trovato stamattina sulla spiaggia a Ostia. L'uomo è stato identificato. Secondo quanto si è appreso, è un 53enne incensurato scomparso da ieri. A denunciarne la scomparsa è stato il padre stamattina che lo ha anche riconosciuto. L'uomo è stato trovato da un passante intorno alle 8: ben vestito, con indosso un cappotto, era coperto dalla sabbia non distante dalla riva. In attesa dell'autopsia gli investigatori non escludono alcuna ipotesi anche se, allo stato, quella più accreditata sarebbe quella di un malore.