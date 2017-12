Maltempo: in Toscana codice giallo piogge, neve e mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - Codice giallo su tutta la Toscana per la giornata di domani, sabato 2 dicembre, per pioggia, neve e mareggiate. In particolare previste nevicate fino a quote collinari lungo la dorsale Appenninica (in particolare sui versanti orientali con accumuli poco abbondanti) dalla mattinata di domani fino alla mezzanotte. Ancora a partire dalla mezzanotte, per le 24 ore successive, si spiega dalla Protezione civile regionale, piogge con possibilità di temporali e rischio idrogeologico riguarderanno le zone meridionali sulle zone costiere e le isole. Sempre dalla mattinata fino alla mezzanotte venti forti dai quadranti orientali (scirocco lungo la costa meridionale, da est/nord-est zone interne e costa settentrionale) in intensificazione nel corso della giornata con forti raffiche su tutta la regione (in particolare zone sottovento all'Appennino in provincia di Massa Carrara e Lucca) e progressiva intensificazione del moto ondoso fino a mari molto mossi o agitati al largo.