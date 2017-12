Toti, per la Liguria sette 'zone economiche speciali'

(ANSA) - GENOVA, 1 DIC - Nella nuova Legge di Stabilità la Regione Liguria istituirà almeno sette 'Zone economiche strategiche speciali' per attrarre gli investimenti indispensabili al rilancio del territorio. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'apertura della tavolo rotonda 'Liguria 2022' organizzata da The European House Ambrosetti. Le zone finora individuate sono: il nuovo 'Waterfront di Levante' progettato da Renzo Piano per Genova, il parco hi-tech degli Erzelli, il parco Roja di Ventimiglia, l'area di villa Zanelli a Savona, il waterfront di ponente a Sarzana, l'isola della Palmaria e il waterfront della Spezia. Sarà nominato "un commissario regionale ad acta con una serie di poteri delegati dai rispettivi Comuni e dalla Regione". Con l'obiettivo di "semplificare le Conferenze dei servizi, i cambi di destinazione d'uso, i piani urbanistici in modo tale che si possa andare spediti verso la realizzazione dei progetti che riteniamo 'locomotiva' del nostro territorio", spiega Toti.