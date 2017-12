Lascia la figlia di 4 mesi in auto, denunciata madre

(ANSA) - BOLOGNA, 1 DIC - Ha lasciato la figlia di quattro mesi chiusa in auto per almeno un'ora, con le fredde temperature di fine novembre. E' successo mercoledì pomeriggio a Bologna e la madre, una donna italiana di 27 anni, è stata denunciata per abbandono di minore e il caso è stato segnalato alla Procura per i Minorenni. A dare l'allarme, verso le 14, nei pressi di un centro sportivo in via Agucchi, sono stati alcuni passanti che hanno notato la bambina che dormiva sul seggiolino. Sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e il 118. I militari hanno forzato una portiera e la neonata è stata portata al caldo dentro l'ambulanza. Verso le 15 è arrivata la madre, apparentemente stupita dalla situazione e dicendo di essersi allontanata solo da cinque minuti. (ANSA).