Pacco sospetto al mercatino di Natale, il ministro: "Mortaretti senza innesco"

Un pacco sospetto è stato ritrovato nei pressi del mercatino di Natale di Potsdam, evacuato nelle prime ore del pomeriggio, nel Land tedesco del Brandeburgo, a pochi km da Berlino. Nel pacco sospetto consegnato alla farmacia di Potsdam sarebbero stati trovati anche dei mortaretti, ma la confezione al momento viene ritenuta «per lo più non in grado di esplodere, perchè non si è trovato un innesco». Lo ha detto il ministro del Land del Brandeburgo, Karl Heinz Schroeter, a proposito del contenuto del pacco che ha indotto alla evacuazione dell'area.

La polizia di Potsdam ha comunicato via Twitter: "La zona del centro di Potsdam deve essere evacuata! Per favore ascoltate i nostri avvisi col megafono", si legge sull'avviso che dà conferma del ritrovamento di materiale esplosivo nella cittadina. In un tweet precedente, la polizia aveva scritto che anche la zona del mercatino di Natale è coinvolta.

Nel pacco sarebbe stato ritrovato un contenitote con chiodi e una batteria. Lo aveva riferito la polizia tedesca non confermando però se contenesse anche esplosivo o materiale incendiario.

Il materiale sospetto è stato comunque fatto brillare e non c'è più pericolo per la popolazione.