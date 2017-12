(ANSA) - TARANTO, 1 DIC - "Le giunga l'appello di un'intera comunità, maltrattata, vilipesa, sofferente, che nello scorso mese di settembre ha ricevuto la Sua carezza, ma che oggi sente lo Stato come un nemico pronto a ogni sopruso". Lo scrive il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in una lettera sul caso Ilva inviata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sindaco "stigmatizza la reiterata mancanza di rispetto" di alcuni esponenti del governo "in spregio ad ogni principio di seria e leale collaborazione" con il Comune.