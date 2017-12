(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Il presidente del Senato Pietro Grasso ha incontrato in mattinata, a quanto si apprende, gli esponenti di Mdp, Si e Possibile Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati in vista dell'assemblea di domenica in cui nascerà il nuovo partito che unirà partiti e vari movimenti e che sfiderà il Pd alle elezioni.