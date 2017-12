(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 1 DIC - Multa da 5 mila euro, per atti contrari alla pubblica decenza, per i genitori di una ragazza minorenne che le telecamere del centro storico di Domodossola hanno immortalato mentre urinava alle 5 di mattina nella centralissima piazza Mercato. A riprendere la scena le nuove telecamere installate nel centro storico: 13 impianti di videosorveglianza che presto saliranno a 25. Altre 400 euro di sanzione sono state inflitte a una signora che non ha raccolto le deiezioni del suo cane. Mesi fa il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, aveva lanciato una campagna contro l'abbandono delle deiezioni dei cani in città, ipotizzando anche dei prelievi per risalire, tramite il Dna, al cane e di conseguenza al suo proprietario. (ANSA).