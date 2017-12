(ANSA) - NEW YORK, 1 DIC - Le indiscrezioni sul fatto che la Casa Bianca voglia cacciare Rex Tillerson sono "ridicole". Lo afferma lo stesso Tillerson, secondo quanto riportano i media americani. Il New York Times aveva riferito nelle ultime ore il progetto di Donald Trump di silurare il segretario di Stato per sostituirlo con Mike Pompeo, il direttore della Cia.