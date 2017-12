(ANSA) - NEW YORK, 1 DIC - Nei capi di accusa e nella dichiarazione di colpevolezza di Flynn non c'è nulla che coinvolga altre persone. Il caso riguarda solo lui: questo il commento a caldo della Casa Bianca sulla svolta del Russiagate legata all'incriminazione dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn.