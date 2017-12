(ANSA) - WASHINGTON, 1 DIC - "Pensa prima di twittare": e' il suggerimento dato da Barack Obama in un intervento a New Delhi, nel suo tour asiatico, nel quale ha criticato Donald Trump senza pero' mai nominarlo. L'ex presidente lo ha attaccato anche difendendo l'accordo di Parigi sul clima "nonostante una piccola pausa nella leadership americana", mentre quando gli e' stato chiesto chi riflette meglio l'America fra Donald Trump e Donald Duck non ha risposto direttamente ma ha detto che in Usa "ci sono tendenze politiche che non condivido o non tollero".