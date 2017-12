Italia-Tunisia: Alfano, serve accordo quadro su migranti

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "La cooperazione bilaterale tra i nostri due Paesi ha raggiunto un ottimo livello di maturazione ed è pronta per un salto di qualità: dobbiamo rilanciare il negoziato per un Accordo Quadro che affronti tutti gli aspetti del fenomeno migratorio fra i nostri due Paesi'', così il ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, al termine di un incontro con il suo omologo tunisino, Khemaies Jhinaoui, a margine dei MED Dialogues di Roma. "Apprezzo molto - ha detto Alfano - gli sforzi della Tunisia nella gestione dei flussi migratori, che sosteniamo economicamente attraverso il Fondo Africa''. Molto positiva, ha proseguito il titolare della Farnesina, ''è anche la spinta politica proveniente dal vertice di Abidjan per una rafforzata cooperazione, tra Ue, Unione Africana e Onu, in materia migratoria soprattutto per la tutela dei soggetti vulnerabili, nella direzione da sempre indicata dall'Italia".