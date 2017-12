(ANSA) - NEW YORK, 1 DIC - New York potrebbe perdere il servizio di metropolitana garantito 24 ore su 24, sette giorni su sette. Un duro colpo all'iconica immagine della 'città che non dorme mai'. La sospensione del servizio notturno è una delle proposte che gli esperti stanno valutando per mettere a posto un sistema ormai al collasso, obsoleto e che che non riesce più a stare al passo con i tempi. Secondo la Regional Plan Association, l'agenzia che si occupa del miglioramento delle infrastrutture e della qualità della vita, la chiusura di notte dal lunedì al giovedì della mitica 'subway' aiuterebbe la rete a fare un salto nel 21/mo secolo. Le previsioni dicono che occorrerebbero almeno 15 anni per portare a termine le opere di modernizzazione.